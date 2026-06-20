Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

По информации губернатора, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.