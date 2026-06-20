По информации губернатора, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
По информации губернатора, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
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