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Правительство Тульской области сообщило, что на сайте «Открытый регион 71» можно ознакомиться со схемой расположения сетей АЗС крупных топливных компаний, работающих на территории нашего региона.

Напомним, министерство энергетики региона держит на ежедневном контроле ситуацию с топливом в регионе. Наибольшее количество автомобильных заправочных станций (74%) – сетевые. На большинстве таких АЗС бензин есть и цены не изменились. Запасы топлива постоянно пополняются, а его отсутствие на части сетевых АЗС связано с перестраиванием логистики.

«Большинство сетевых заправок топливо отпускают в штатном режиме. Средняя цена – порядка 72 рублей. Наблюдаются очереди. На частных АЗС стоимость топлива составляет порядка 100 рублей. Очередей нет. Некоторые заправки закрыты. Управление Федеральной антимонопольной службы взяло на контроль ситуацию с ценами на топливо в Тульской области», - сообщила пресс-служба правительства.