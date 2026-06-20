Фото Алексея Пирязева

В Тульской области продолжается фестиваль «Дикая Мята». Тысячи старых и новых поклонников приехали в Алексинский район, чтобы зажечь по-настоящему.

В первый день состоялось несколько десятков концертов. Завершающим стало выступление певицы Polnalyubvi.

«Я, действительно, прониклась выступлением Polnalyubvi. Девушка была в очень красивом платье, ночь — очень атмосферно. Не понравилось только, что взрослые мужики кричали ей что-то из толпы», - поделилась гостья фестиваля Анастасия Гелашвили.

Все три дня для гостей фестиваля будут работать десятки ресторанов, восемь сцен, детский сад, луна-парк, бассейн, фотовыставка с ретроспективой фестиваля, маркеты с дизайнерской одеждой и аксессуарами, спортивные площадки и многое другое.

«Я приехал второй раз из Москвы с компанией жестко повайбовать. Впереди ещё два дня!», — рассказал о своих планах Денис Прохонов.