Сотрудники национального парка «Тульские засеки» опубликовали видео массового лёта подёнок над реками Красивомечья. Тысячи насекомых заполняют воздух над водой, создавая эффект летнего «снегопада».

У взрослых подёнок две пары нежных крыльев, а жизнь длится всего несколько часов или дней. В этот период они не питаются — их ротовой аппарат недоразвит, а пищеварительная система превращена в воздушный пузырь для облегчения полёта. После спаривания и кладки яиц они погибают и становятся кормом для рыб.

При этом основная жизнь вида проходит в стадии личинок, которые обитают на дне водоёмов 2–3 года.

Подёнки — индикаторы чистоты воды. Их массовое появление свидетельствует о благополучии речной экосистемы, поэтому наблюдение имеет не только эстетическую, но и экологическую ценность.