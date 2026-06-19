До вступления приговора в законную силу мужчину освободили из-под стражи, изменив меру пресечения на подписку о невыезде.

Фото из архива Myslo.

Как установил суд, с июня 2025 года по февраль 2026-го мужчина оборудовал в подвале настоящую наркоферму. Он выращивал не менее 100 кустов конопли, используя фитолампы, систему вентиляции, удобрения и специальное оборудование для контроля условий выращивания.

Часть выращенного растения мужчина хранил для себя, а часть собирался продать знакомому. Однако довести задуманное до конца ему не удалось — его задержали сотрудники полиции.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 100 кустов конопли, фитолампы, термометры, электронные весы, измеритель кислотности почвы, вытяжку с вентиляторами и два десятка банок с удобрениями.

Суд признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, хранением наркотических средств и культивированием наркосодержащих растений.

Несмотря на тяжесть обвинения, суд учел, что ранее подсудимый не был судим, а также ряд смягчающих обстоятельств. В итоге ему назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 150 тысяч рублей.

До вступления приговора в законную силу мужчину освободили из-под стражи в зале суда, изменив меру пресечения на подписку о невыезде.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.