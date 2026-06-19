Абонент не оплачивал услуги газоснабжения в своем жилье площадью более 300 кв. м с ноября 2025 года.

18 июня в ходе мероприятий по ограничению поставки газа злостным неплательщикам «газовики отключили от сети газоснабжения коттедж площадью свыше 300 кв. метров по улице Московской города Тулы, собственник которого задолжал за потребленный газ более 68 тысяч рублей. Абонент не оплачивал услуги газоснабжения с ноября 2025 года», — сообщили в региональной газовой компании.

К 1 июня 2026 года просроченная задолженность жителей области перед поставщиком достигла 311 млн рублей, при этом в черном списке значится около 160 тысяч абонентов. Более 200 тульских должников заплатили за газ, спасаясь от отключения.

С начала года специалисты «Газпром межрегионгаз Тула» направили 40 тыс. СМС, почти 60 тыс. официальных претензий и провели 44 тыс. звонков. Особые предупреждения о риске приостановки подачи ресурса получили 10,5 тысяч злостных нарушителей, чей совокупный долг составляет 59 млн рублей.

В зимний период компания не отключала абонентов с газовыми котлами, но с завершением отопительного сезона санкции ужесточились: без газа осталось более 430 должников с общей суммой задолженности 5,3 млн рублей. Чтобы не лишиться топлива, во время рейдов 217 человек погасили долги на месте, внеся в кассу свыше 2 млн рублей.

Компания напоминает: тем, кто признает долг, можно оформить рассрочку при условии единовременной оплаты половины суммы. После фактического отключения эта опция становится недоступной. Чтобы вернуть газ, абоненту придется оплатить не только всю задолженность, но и услуги по отсоединению и повторному подключению оборудования.