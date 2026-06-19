Фото подписчиков ВК-сообщества «Грибы и Грибники Тула (Грибы в Туле)».

Судя по публикациям, ароматная ягода уже поспела на солнечных полянах. В этом году земляника появилась примерно в привычные сроки — обычно ее массовый сбор в средней полосе России начинается во второй половине июня и продолжается до середины июля.

Любители лесных прогулок отмечают, что ягод уже достаточно много, в комментарии присылают фото с ведрами земляники. Если сохранится теплая погода, пик сезона придется на ближайшие недели.

Лесная земляника считается одной из самых ароматных ягод начала лета. Ее едят свежей, перетирают с сахаром, используют для варенья и компотов, а листья нередко заготавливают для травяного чая.

Так что любителям лесных прогулок стоит поторопиться: сезон земляники недолог, зато воспоминаний и ароматов от него хватает на весь год.