Фото администрации Новомосковска.

Жители Новомосковска сделали свой выбор в рамках Всероссийского рейтингового голосования. Проект по благоустройству пляжной зоны на улице Трудовые Резервы стал победителем, набрав более 12 тысяч голосов.



В ближайшее время начнется разработка концепции будущего благоустройства. К концу текущего года планируется утвердить окончательный проект, и уже в 2027 году начнутся сами работы.

Городские власти напоминают, что осенью стоит ждать открытия сквера «Сказка». Этот объект стал победителем голосования в 2025 году, и его благоустройство идет по графику.