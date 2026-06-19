Мероприятие прошло под эгидой национального проекта «Экспорт».

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От Тульской области участие приняли четыре локальных производителя: кондитерская фабрика «Алкион» (шоколадная продукция), «АгроПром» (зерновые хлопья и ржаная мука), сельхозпредприятие «Чёрный хлеб», а также агрофирма «ЖАК», специализирующаяся на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур. Все представленные компании имеют сертификаты «Сделано в Тульской области» и «Сделано в России».

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Как сообщила руководитель регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Дарья Медведева, участие делегации было организовано при непосредственном содействии ЦПЭ.

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«Рязанская сессия стала логичным продолжением работы по укреплению позиций нашего региона на внешних рынках. Тульские производители нацелены на системный экспорт качественного продовольствия, и мы видим ответный интерес со стороны китайских партнеров. В ходе мероприятия состоялось около 16 переговоров с зарубежными покупателями. Рассчитываем, что результатом этих встреч станет подписание новых внешнеторговых контрактов», — прокомментировала Дарья Медведева.