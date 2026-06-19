18 и 19 июня в Рязани прошла закупочная сесси для поставщиков продуктов питания при участии представителей китайских розничных сетей.

Мероприятие прошло под эгидой национального проекта «Экспорт».

От Тульской области участие приняли четыре локальных производителя: кондитерская фабрика «Алкион» (шоколадная продукция), «АгроПром» (зерновые хлопья и ржаная мука), сельхозпредприятие «Чёрный хлеб», а также агрофирма «ЖАК», специализирующаяся на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур. Все представленные компании имеют сертификаты «Сделано в Тульской области» и «Сделано в России».

Как сообщила руководитель регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Дарья Медведева, участие делегации было организовано при непосредственном содействии ЦПЭ.

«Рязанская сессия стала логичным продолжением работы по укреплению позиций нашего региона на внешних рынках. Тульские производители нацелены на системный экспорт качественного продовольствия, и мы видим ответный интерес со стороны китайских партнеров. В ходе мероприятия состоялось около 16 переговоров с зарубежными покупателями. Рассчитываем, что результатом этих встреч станет подписание новых внешнеторговых контрактов», — прокомментировала Дарья Медведева.