26 июня 2026 года в Тульской области пройдет масштабная акция «Скажи „ДА“ в Туле», в рамках которой более 400 женихов и невест из 34 регионов России официально оформят свои отношения.

В связи с невероятным ажиотажем регистрация браков будет проходить в течение суток — с 00.00 до 23.59. Первые росписи начнутся в Тульском кремле, который станет центральной площадкой мероприятия. Почти половина браков будет зарегистрирована в Туле, включая Дворец бракосочетания и гостиницу SK-Royal.

На территории кремля будут работать фотозоны, интерактивные площадки и мастер-классы. В 13.30 пары исполнят свадебный вальс и примут участие во флешмобе. В 15.00 пройдет модный показ от тульских производителей одежды и дефиле невест.

В 23.00 эстафету примет Тульский областной центр молодежи, где впервые состоится театрализованная «Сказочная свадьба» с участием пяти пар. Молодожены смогут принести клятвы, зажечь семейный очаг и получить символические артефакты.

Программа вечера выстроена вокруг сюжета русской народной сказки и включает:

«Парадный двор»: гостей у входа встретят артисты в образах скоморохов и придворных Царя Салтана. Они создадут атмосферу настоящего праздника и помогут гостям познакомиться друг с другом.

гостей у входа встретят артисты в образах скоморохов и придворных Царя Салтана. Они создадут атмосферу настоящего праздника и помогут гостям познакомиться друг с другом. «Царская палата»: это главная площадка, где молодожёнов примет сам Царь Салтан.

это главная площадка, где молодожёнов примет сам Царь Салтан. Зона отдыха: специально оборудованное пространство в сказочном стиле с мягкими креслами и фотозоной, где можно будет отдохнуть и сделать памятные снимки. В финале праздника пары получат от Царя Салтана символические подарки — «волшебные клубки».

В свадебном буме примут участие пары из различных регионов, включая Алтайский край, Астрахань, Башкортостан, Белгород, Брянск, Дагестан, Калуга, Кировскую область, Кострому, Краснодар, Крым, Липецкую область, Москву, Московскую область, Мурманск, Нижегородскую, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орловскую, Пермь, Ростов, Санкт-Петербург, Северную Осетию, Саратов, Севастополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, ХМАО, Челябинск, Чувашию и Ярославскую область.