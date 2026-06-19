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Эта мера поддержки действует с 2023 года. Выплата назначается автоматически — медикам не нужно подавать заявления или собирать документы. Необходимые сведения ежемесячно передают в Социальный фонд сами медицинские учреждения.

С 2026 года деньги перечисляют в том же месяце, когда от медорганизации поступает реестр сотрудников, имеющих право на выплату.

Размер поддержки зависит от должности сотрудника, типа медучреждения и численности населения в населенном пункте. Выплата может составлять от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц.

«Размер специальной выплаты медицинским работникам зависит от категории сотрудника, вида медучреждения, в котором он работает, и численности населенного пункта. Он составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей», — отметил управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Выплаты получают сотрудники государственных и муниципальных медучреждений, участвующих в программах обязательного медицинского страхования. На руководителей медицинских организаций и их заместителей эта мера поддержки не распространяется.