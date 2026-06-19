Фото Владимира Сундукова.

В ходе выездного рабочего совещания глава администрации обсудил с представителями профильных ведомств подготовку городского хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. На особом контроле властей — обновление тепловых магистралей, которое ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одним из ключевых объектов текущего лета стал второй этап капремонта системы теплоснабжения от ПАО «Тулачермет», обеспечивающий теплом почти 38 тысяч жителей Пролетарского округа.

По состоянию на 19 июня коммунальные службы приступили к плановым летним работам. В городе, где насчитывается 204 котельных и 3232 многоквартирных дома с центральным отоплением, техническая подготовка идет по всем направлениям:

Котельные: подготовлено 40 из 202 запланированных (20%).

Тепловые сети: готовность составляет 239,2 км из 606,4 км (39,4%); уже заменено 16,3 км ветхих сетей из 40 км по плану (41%).

Водоснабжение и водоотведение: план по замене сетей водоснабжения перевыполнен в 2,5 раза (заменено 9,4 км при плане 3,6 км), работы по канализации выполнены на 42%.

МКД: подготовлено 119 домов с центральным отоплением (4% от общего числа).

Особое внимание уделяется программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году на ул. Генерала Маргелова переложили 900 метров магистральной теплосети. Началась перекладка и теплосети от предприятия «Тулачермет». В прошлом году здесь заменили 900 метров трубы. В этом году переложат еще 400 метров.

Магистральная теплосеть диаметром 820 мм, проложенная еще в 1980 году, имела 80-процентный износ и давно исчерпала свой ресурс. Однако замена такого крупного объекта возможна только в межотопительный период, так как подача теплоносителя осуществляется исключительно зимой. Именно поэтому работы ведутся ускоренными темпами: на объекте задействовано четыре бригады, которые монтируют новую трассу с двух сторон, двигаясь навстречу друг другу.

На данный момент закуплена и доставлена труба общей протяженностью 800 погонных метров, ведется сварка плетей и монтаж компенсаторов. Общая строительная готовность объекта оценивается в 74%.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов отметил, что обновление этого участка — стратегическая задача.

«Повышение надежности теплоснабжения — это комплексная задача, над которой работает администрация города. Перекладываемый участок тепловой сети очень важный. Именно по нему тепло от Тулачермета поступает в дома Пролетарского округа. В прошлом году в рамках программы мы уже сделали здесь 900 метров магистрали в двухтрубном исчислении. В этом году нам предстоит заменить еще 400. Это полная замена старой трубы на новую, большого диаметра и с надежной изоляцией», — отметил Илья Беспалов.

Глава администрации также подчеркнул, что подрядчик работает опытный, график соблюдается.

По условиям контракта все строительные и монтажные работы должны быть завершены к 1 сентября 2026 года. Это даст возможность в штатном режиме провести гидравлические испытания и полностью подготовить сеть к запуску тепла сразу после того, как столбик термометра начнет опускаться ниже нуля.

Параллельно с этим ведется подготовка остальных объектов инфраструктуры, чтобы город вошел в зиму без сбоев, а 37 666 благополучателей этого микрорайона получили отопление вовремя и в полном объеме.