Фото Алексея Пирязева.

Перед «Дикой Мятой — 2026» состоялась пресс-конференция с артистами из лайн-апа фестиваля.





Хмыров — музыкант из Санкт-Петербурга, который сочетает в своём творчестве элементы хип-хопа, русского рока и танцевальной электроники. Да, Хмыров — настоящая фамилия артиста, а зовут его Филипп. Его альбом «Нотки-строки» вошёл в десятку лучших релизов 2025 года по версии «Родного звука». На фестивале Хмыров будет выступать 19 июня на сцене «Сирена» в 20.00.



— Все творческие личности создают шедевры из переживаний. Так ли это в вашей группе?

— Песню «В Токио бетон» я написал от радости. Поэтому считаю, что это «шляпа». Пришёл на студию, пишешь в любом настроении — грустно, весело... А потом появляется, может быть, хорошая песня. Достоевский, мне кажется, из-за долгов половину произведений написал. Вот я, например, недавно в первый раз прочитал «Игрока» Достоевского. Он его за 26 дней написал, потому что проигрался в казино и был должен, ему срочно нужны были деньги.

Так что у меня нет ответа на этот вопрос. Но я больше всего не люблю в людях, когда они говорят, что ничего не делают, потому что у них нет вдохновения. Пришёл, открыл комп — пиши. Что-нибудь да получится.

— Ты сначала придумываешь название песни, а потом уже ее сочиняешь? Или наоборот?

— Я раньше очень хотел быть «нетакусиком». Мне казалось, что очень важно делать всё не так, как у нормальных людей. И это доставило мне некоторое количество неудобств, потому что очевидно, что песня «Тренер» не должна начинаться со слова «трамвай». Люди такие: «Что-то там трамвай…» — Яндекс не найдёт такую песню. А мне иногда очень хотелось, чтобы песня именно так и называлась.



Любимая байка. Когда меня подписывал лейбл, мне сказали: «В августе будет альбом? Сколько песен?» — «Семь». А у меня к тому моменту не было демок. Я знал только, что назову альбом «Ярмарка». А потом они присылают документы: «Заполни названия песен, мы с тобой подпишем договор». А я в этот момент даже не в России был — на отдыхе, ехал в автобусе и придумывал всё, что придёт в голову: «муравей», «монетки» и так далее. Приехал в город и уже тогда под эти названия начал сочинять песни. Я думал, что если не выполню договорные обязательства со «Снегири Музыка», то больше со мной никогда ничего хорошего не произойдёт.



Но сейчас я стараюсь, и если в припеве звучит слово «любовь», то вся песня будет называться «Любовь».

Кстати, цифра 23 в названии песни Хмырова означает год создания первой версии песен, а заодно и номер, под которым играл его кумир — знаменитый баскетболист Майкл Джордан.