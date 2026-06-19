Программа визита рассчитана на два дня.

Фото из соцсетей Дмитрия Миляева.

Сегодня, 19 июня, Тульскую область посещает Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. По словам губернатора Дмитрия Миляева, этот визит имеет ключевое значение для региона.

«Этот визит очень важен для нас, потому что Тульская область — индустриальный регион, где промышленность формирует почти половину экономики», — отметил Дмитрий Миляев.

Программа визита рассчитана на два дня. За это время тульские предприятия представят федеральному министру полный срез своих компетенций.

Главе Минпромторга покажут достижения в ключевых отраслях: высокотехнологичные материалы, химию, металлургию, станкостроительные и машиностроительные компетенции.