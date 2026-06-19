Фото правительства Тульской области.

Вместе с губернатором Дмитрием Миляевым и первым заместителем председателя Комитета Госдумы по экономической политике Надеждой Школкиной он ознакомился с работой ряда промышленных предприятий региона.

В особой экономической зоне «Узловая» делегация посетила завод «Промет-СЭЗ», специализирующийся на выпуске сейфов, металлических стеллажей, а также офисной и медицинской мебели из металла.

Руководителям продемонстрировали полный производственный цикл: от раскроя листового и рулонного металла до финишной упаковки готовых изделий. В первом цехе, где изготавливаются стеллажи различных серий, были показаны действующие прокатные линии, кривошипные и электромеханические прессы, установки порошковой окраски и роботизированные сварочные комплексы.

Во втором цехе внимание уделили производству листогибочного оборудования: гости осмотрели электромеханические прессы серии V-BEND и координатно-пробивную линию V-Punch. Представленные станки стали первыми в России электромеханическими листогибами с ЧПУ, разработанными силами самого предприятия.

В текущем году ОЭЗ «Узловая» отмечает десятилетие. За этот период в зону привлечено около 80 млрд рублей инвестиций, зарегистрирован 31 резидент, запущено 12 действующих производств, создано порядка 2,5 тыс. рабочих мест. В 2026 году планируется завершить ещё пять крупных инвестиционных проектов с общим объёмом вложений свыше 40 млрд рублей — в сферах пищевой промышленности, глубокой переработки сельхозкультур и производства стройматериалов.

В Туле Дмитрий Миляев и Антон Алиханов посетили предприятие «ПромСорт-Тула», выпускающее сортовой прокат и метизы. Им был продемонстрирован полный технологический цикл: от выплавки стали в кислородно-конвертерном цехе до выпуска готового проката. Губернатор и глава Минпромторга ознакомились с работой ключевого оборудования: кислородного конвертера, машины непрерывного литья заготовок и прокатного стана. Производственная мощность завода составляет 1,5–1,8 млн тонн стали и проката ежегодно.

Завершилась рабочая поездка двусторонней встречей Дмитрия Миляева и Антона Алиханова, в ходе которой стороны обсудили меры государственной поддержки промышленного сектора региона и перспективы его дальнейшего развития.

Глава региона подчеркнул:

«Тульская область — индустриально развитый субъект с мощным оборонно-промышленным комплексом, металлургией, машиностроением, химией и автомобилестроением. Индекс промышленного производства по итогам 2025 года достиг 108,5% — это второй результат в ЦФО и десятый по России.

В этом году ОЭЗ «Узловая» празднует десятилетие. Мы продолжаем работу по вводу новых предприятий, созданию высокотехнологичных производств. Развитие промышленности — это не только новые рабочие места, но и налоговые поступления, которые направляются на социальные нужды и региональные проекты. Минпромторг России остаётся ключевым партнёром наших заводов, которые активно пользуются всеми доступными федеральными инструментами поддержки».

Дмитрий Миляев выразил благодарность Антону Алиханову за содействие в запуске новых предприятий.

В свою очередь, Антон Алиханов отметил:

«Тульская область входит в число ведущих промышленных регионов страны. Доля обрабатывающих производств в структуре ВРП составляет 42,3%. Здесь фиксируется устойчивая положительная динамика развития промышленной инфраструктуры, предприятия активно применяют механизмы льготного финансирования. Министерство со своей стороны продолжит оказывать системную помощь как отдельным заводам, так и региону в целом для укрепления промышленного потенциала».

Кроме того, Антон Алиханов совместно с первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области Михаилом Пантелеевым посетил в Новомосковске завод «Германий и приложения», который на протяжении более 20 лет специализируется на выпуске германийсодержащей продукции.