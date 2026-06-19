Фестиваль будет длиться три дня — с 19 по 21 июня.

Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля «Дикая мята».

В Тульской области стартовал крупнейший мультиформатный фестиваль «Дикая Мята». Уже в первый день в Бунырево съехались тысячи гостей со всей страны. На территории работают фудкорты, рестораны, кемпинги, открыты все фестивальные площадки, а на сценах уже начались первые выступления.

За три дня фестиваля зрителей ждет около 130 концертов, восемь сцен, десятки лекций, спортивных мероприятий и творческих встреч.

Продюсер фестиваля Андрей Клюкин отметил, что организаторы постарались сделать мероприятие не только ярким, но и максимально комфортным для гостей.

«Я безумно рад видеть счастливые лица первых гостей, слышать слова благодарности и наблюдать, как слаженно работает команда фестиваля. Знаю, что нас ждут три замечательных, а согласно прогнозам, теплых и солнечных дня. В этом году сцены получились потрясающе красивые. Кроме того, мы ввели много новшеств в части комфорта и обеспечения безопасности. Это уже дает свои результаты — например, вчера зрители на входных группах ожидали очереди и проходили досмотр не более 20 минут», — рассказал Андрей Клюкин.

Для фестиваля подготовили и специальные программы. Певица Ёлка представит не только известные хиты, но и новые песни. The Hatters покажут проект «Электроника» на новой сцене «Вашана Арена», построенной специально к фестивалю. Группа ssshhhiiittt! отметит десятилетие концертом с оркестром, а «Бонд с кнопкой» выступит в расширенном составе со струнными и народными инструментами.

Помимо музыкальной программы, гостей ждут турниры по пляжному футболу и волейболу, встречи с игроками тульских спортивных клубов, паблик-токи с артистами, лекции и мастер-классы. На территории также работают детский сад, луна-парк, бассейн, маркет дизайнерских товаров и многочисленные зоны отдыха.

Фестиваль будет проходить с 19 по 21 июня в поселке Бунырево Алексинского района. 6+