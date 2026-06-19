В соцсетях вспомнили историю, когда шесть лет назад, в начале пандемии короновируса, все кинулись мешками скупать гречневую крупу.

Туляки отреагировали на комментарий Дмитрия Миляева о ситуации с ценами на бензин. Напомним, ранее губернатор рассказал, что поставки топлива на крупные сетевые АЗС осуществляются в штатном режиме.

Правительство региона находится в постоянном взаимодействии с поставщиками и заправочными сетями. Ситуация находится на контроле. По фактам роста цен на топливо будет привлекаться Федеральная антимонопольная служба.

На АЗС крупных сетей дефицита топлива нет, и цены держатся в прежних диапазонах. А мелкие заправки, напротив, используют сложившуюся ситуацию для извлечения дополнительной прибыли и поднимают ценники.

В соцсетях пользователи сравнили текущую ситуацию с ажиотажем вокруг гречневой крупы, которую в начале пандемии COVID-19 бросились массово скупать жители многих регионов России.

«Земляки! Давайте включим голову!!!! Бензин - не гречка!!!! Давайте не повторять ошибок. Если кому-то хочется стоять в очереди и заливаться бензином - дело, конечно, ваше! В общем, включаем здравый смысл!!! Фото сделал сегодня, в 8.10, на Рязанке».