Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Силами ПВО Минобороны РФ над регионом было сбито 16 украинских дронов. Жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.

В связи с сохраняющейся угрозой новых атак напоминаем номера экстренных служб: 01, 101, 112.