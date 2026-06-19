Силами ПВО Минобороны РФ над регионом было сбито 16 украинских дронов. Жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.
В связи с сохраняющейся угрозой новых атак напоминаем номера экстренных служб: 01, 101, 112.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Силами ПВО Минобороны РФ над регионом было сбито 16 украинских дронов. Жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.
В связи с сохраняющейся угрозой новых атак напоминаем номера экстренных служб: 01, 101, 112.
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