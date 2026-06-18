Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

За прошедшую неделю в Тульской области по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 263 человека (из них 60 детей). Чаще всего клещи атакуют туляков в садах и огородах (45,7% всех случаев), во дворах многоэтажек (18,8%) и на частных земельных участках (13,2%).

Специалисты регулярно проверяют клещей на наличие инфекций. В этом сезоне проверку прошли более 2000 клещей. Общая инфицированность боррелиями составила 19,6%.

Всего с 4 марта текущего года зарегистрировано 1562 обращения за медицинской помощью по факту присасывания клещей (в т. ч. к детям – 369). Акарицидные обработки проведены на площади 884 га. Работы продолжаются.