Для участия в аукционе нужно внести задаток в 1,47 млн рублей.

Фото торги.ру.

Индивидуальный предприниматель из Курска выставил на торги огромный лот из 129 транспортных средств (автомобили, мопеды, мотоциклы), которые находятся в разных городах и районах Тульской области.

В основном это легковые автомобили, среди которых преобладают отечественные модели ВАЗ (от «классики» до Priora и Granta).

Также в лоте представлены популярные иномарки: Daewoo Nexia, Hyundai Solaris, Ford Focus, Opel Astra, Mazda 3, Kia Rio и другие. Кроме того, на торги выставлены мопеды, мотоциклы и даже один трактор.

Техника продаётся «как есть»: без гарантий, возврата и ответственности продавца за скрытые дефекты. Покупатель берет на себя все риски, включая проблемы с постановкой на учет.

Начальная цена за весь автопарк — почти 14,7 миллиона рублей.

Осмотреть имущество можно только по предварительной договоренности. Необходимо направить письменное заявление на электронную почту продавца: maks_im76@mail.ru.

Срок подачи заявки: не позднее чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты осмотра. Осмотреть технику можно по вторникам с 11.00 до 17.00 по предварительной записи.

Для участия в аукционе нужно внести задаток 1,47 миллиона рублей. Заявки принимаются до 11 июля. Торги пройдут в электронном формате 17 июля.