Соглашение о создании первого в регионе кластера топливно-энергетического комплекса было подписано 18 июня. Он появится на базе Новомосковского многопрофильного колледжа. Подписи на документе поставили заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков, министр образования Тульской области Оксана Осташко и участники кластера.

«В состав нового кластера, который откроется в 2027 году, войдут 8 предприятий и 5 колледжей. Он позволит подготовить дополнительно порядка 1800 специалистов. Бюджет на его создание превысит 160 миллионов рублей», — сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в «Дзен».

В частности, в качестве опорных партнеров и соинвесторов нового кластера выступают ведущие промышленные и энергетические компании региона: Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго», АО «Интер РАО — Электрогенерация» (Черепетская ГРЭС имени Д. Г. Жимерина), АО «НАК „Азот“», Новомосковская ГРЭС, АО «Спецмонтажналадка», ООО «Стройнацпроект», ООО «23Элемент», ООО «ПромЭнергоСбыт».

Также в состав кластера топливно-энергетического комплекса войдут четыре колледжа: техникум железнодорожного транспорта им Б. Ф. Сафонова, Донской политехнический колледж, Богородицкий политехнический колледж и Тульский колледж строительства и отраслевых технологий.

Губернатор добавил, что в общей сложности к концу 2027 года в работе 16 кластеров «Профессионалитета» будут задействованы 28 колледжей региона и порядка 80 предприятий и организаций.

Напомним, Тульская область в проекте с 2022 года. Сейчас в регионе успешно функционируют восемь кластеров «Профессионалитета», а до конца текущего года откроется еще семь.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что Тульская область занимает одну из лидирующих позиций в стране по доле государственных колледжей, являющихся центрами кластеров «Профессионалитета».

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».