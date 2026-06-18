Использование НСПД позволяет гражданам, бизнесу и органам власти оперативно получать необходимую информацию о территориях и объектах недвижимости в режиме онлайн. В частности, можно получить сведения:
- о земельных участках и объектах капитального строительства,
- об основных характеристиках объектов недвижимости, включая кадастровую стоимость,
- о границах населённых пунктов и территориальных зон,
- о зонах с особыми условиями использования территории,
- о кадастровом делении территории,
- о категории земель и виде разрешённого использования участка,
- о границах муниципальных образований и иных территорий.
Сведения отображаются на интерактивной карте, что позволяет наглядно оценить расположение и характеристики объекта. Также НСПД помогает:
- проверить характеристики земельного участка,
- анализировать территорию перед началом строительства,
- получать сведения для подготовки инвестиционных и строительных проектов,
- снизить риски при совершении сделок с недвижимостью.
«НСПД является современным цифровым инструментом, который обеспечивает удобный доступ к актуальным сведениям о недвижимости и территориях. Платформа позволяет оперативно получать актуальные сведения в электронном формате и принимать более взвешенные решения при совершении сделок с недвижимостью и реализации различных проектов», — отметил руководитель Управления Росреестра по Тульской области Анатолий Гавриленко.
Для получения информации достаточно перейти на Портал НСПД и ввести адрес объекта недвижимости или кадастровый номер объекта.