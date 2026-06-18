Национальная система пространственных данных (НСПД) – это единая цифровая платформа, объединяющая сведения о земельных участках, объектах и территориях.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Использование НСПД позволяет гражданам, бизнесу и органам власти оперативно получать необходимую информацию о территориях и объектах недвижимости в режиме онлайн. В частности, можно получить сведения:

о земельных участках и объектах капитального строительства,

об основных характеристиках объектов недвижимости, включая кадастровую стоимость,

о границах населённых пунктов и территориальных зон,

о зонах с особыми условиями использования территории,

о кадастровом делении территории,

о категории земель и виде разрешённого использования участка,

о границах муниципальных образований и иных территорий.

Сведения отображаются на интерактивной карте, что позволяет наглядно оценить расположение и характеристики объекта. Также НСПД помогает:

проверить характеристики земельного участка,

анализировать территорию перед началом строительства,

получать сведения для подготовки инвестиционных и строительных проектов,

снизить риски при совершении сделок с недвижимостью.

«НСПД является современным цифровым инструментом, который обеспечивает удобный доступ к актуальным сведениям о недвижимости и территориях. Платформа позволяет оперативно получать актуальные сведения в электронном формате и принимать более взвешенные решения при совершении сделок с недвижимостью и реализации различных проектов», — отметил руководитель Управления Росреестра по Тульской области Анатолий Гавриленко.

Для получения информации достаточно перейти на Портал НСПД и ввести адрес объекта недвижимости или кадастровый номер объекта.