Молодой человек осваивает сложную специальность «Боеприпасы и взрыватели», которая готовит инженерные кадры для оборонно-промышленного комплекса. Обучение включает в себя разработку, производство и испытания вооружений для артиллерийских, ракетных и бомбовых систем. Сергей выбрал этот путь три года назад, придя в вуз после окончания Первомайской кадетской школы имени маршала В. И. Чуйкова в 2023 году. С первых дней учебы он проявил себя активным студентом, участвовал во внеучебной жизни и даже снимался в историческом фильме.

После первого курса Офицеров прошел отбор в Военный учебный центр имени Тульского рабочего полка при ТулГУ, чтобы параллельно с гражданской профессией получать военно-учетную специальность. Кульминацией его учебной траектории стало подписание контракта по актуальному направлению беспилотных летательных аппаратов.

За студентом сохраняется бюджетное место, и после завершения службы он сможет вернуться к учебе.

В этот же день Сергей принял еще одно важное личное решение — официально зарегистрировал брак со своей девушкой Полиной, которая также является студенткой ТулГУ. Таким образом, день подписания контракта совпал с днем создания новой семьи, символизируя единство тыла и фронта.

Сам герой так прокомментировал свое решение:

«Решение заключить контракт я принял сам, потому что хочу участвовать в судьбе своей страны, изучать самую передовую на данный момент сферу беспилотной техники. Благодарю университет за поддержку, планирую продолжить обучение, получив практические навыки и опыт».

Историю Сергея в своем канале рассказал губернатор Дмитрий Миляев.