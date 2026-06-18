Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина и правительства Тульской области.

В деревне Ямны, селе Маслово, поселках Михалково и Иншинском были повреждены жилые дома. Погибли три человека, ещё несколько получили тяжёлые ранения. Одними из первых на место происшествия прибыли сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи. Именно от их действий в первые минуты зависели жизни пострадавших.

Врач — анестезиолог-реаниматолог Мария Агафонова вспоминает: после получения вызова времени на раздумья не было. Обстановка оставалась опасной даже после прибытия медиков.

«Когда мы прибыли, атака продолжалась. Я была вынуждена попросить людей удалиться в безопасные места, чтобы уменьшить количество возможных пострадавших. Во время нашей работы продолжали лететь осколки, но мы выполняли свою работу. Это не моя личная заслуга, а заслуга всех бригад и сотрудников экстренных служб, которые работали на месте, — говорит Мария. — Страшно ли было? Все люди, которые работают в экстренных службах, думаю, не испытывают чувства страха во время работы. Есть задача, которую необходимо решить. Страшно всегда становится потом», — рассказала Мария Агафонова.

Одной из пострадавших потребовалась экстренная помощь прямо на месте происшествия. Медики подключили женщину к аппарату искусственной вентиляции лёгких, обеспечили венозный доступ, начали инфузионную терапию и провели ультразвуковое исследование, чтобы максимально быстро оценить характер травм.

Пока врач занималась пациентами, фельдшер Юрий Жидков обеспечивал работу бригады необходимым оборудованием и медикаментами.

По его словам, дополнительную сложность создали условия на месте происшествия.

«Из-за рельефа местности автомобиль не смог подъехать вплотную к месту ЧП. Приходилось через поле переносить медицинское оборудование на себе. Некоторые аппараты весят по 10–12 килограммов. Также я принимал непосредственное участие в эвакуации раненой с места происшествия», — рассказал фельдшер.

Работать приходилось в условиях продолжающейся угрозы.

«Страшно, когда туда едешь. Когда приезжаешь на место, разум берёт верх над эмоциями. Либо ты оказываешь человеку помощь, либо боишься. На страх времени нет. Нужно собраться и работать», — сказал Юрий Жидков.

По словам медика, даже во время оказания помощи приходилось прислушиваться к происходящему вокруг:

«Работа отличалась тем, что периодически приходилось отвлекаться буквально на несколько секунд, чтобы понять, где произошёл очередной хлопок и нет ли новой угрозы».

В больнице скорой медицинской помощи к приёму пострадавших начали готовиться ещё до прибытия машин скорой помощи.

Главный врач Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская рассказала, что информация о чрезвычайной ситуации поступила ночью из Центра медицины катастроф.

«В течение нескольких минут была организована мультидисциплинарная бригада врачей. Это анестезиологи-реаниматологи, травматологи, нейрохирурги и хирурги. Были приведены в готовность операционные бригады и экстренные операционные», — отметила она.

Скорая помощь прибыла на место происшествия через 15–17 минут после вызова. Уже спустя примерно 20 минут первый пациент был доставлен в травматологический центр.

«Помощь была оказана непосредственно в противошоковой палате, после чего пациенты были направлены в экстренные операционные. Благодаря слаженной и квалифицированной работе бригад скорой помощи и специалистов стационара удалось сохранить жизни пострадавших», — подчеркнула Ирина Рублевская.

Впоследствии двоих пациентов перевели в федеральные медицинские центры Москвы для дальнейшего лечения. После возвращения домой они продолжат наблюдаться у тульских врачей и проходить необходимую реабилитацию.

На торжественном мероприятии ко Дню медицинского работника губернатор Дмитрий Миляев отметил профессионализм сотрудников скорой помощи и медиков, работавших в ту ночь. Врачу-анестезиологу Марии Агафоновой, которая оказала первую помощь пострадавшим членам семьи Ануфриевых — маме и полуторагодовалому ребенку — губернатор вручил медаль «Честь и мужество».