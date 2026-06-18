В списке — дизентерия, гепатит А, лямблиоз и даже зуд купальщика.

Фото из архива Myslo.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям Тульской области о правилах безопасного отдыха у воды и рисках заражения инфекционными заболеваниями при купании в открытых водоемах.

Как отмечают эксперты, вода является благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Купание может привести к заражению кишечными (дизентерия, гепатит А) и паразитарными инфекциями (лямблиоз), а также вызвать «зуд купальщика».

«Водный путь передачи имеют такие опасные заболевания, как лептоспироз и туляремия», — подчеркнули в ведомстве.

Как защититься от инфекций:

купайтесь только на официальных пляжах, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора (перечень мест для купания вы можете найти на сайтах областных управлений Роспотребнадзора);

старайтесь не заглатывать воду во время купания;

для защиты глаз во время ныряния используйте очки или маску;

после купания обязательно примите душ с мылом;

не загорайте непосредственно на песке, используйте для этих целей специальный коврик, полотенце;

не ходите босиком по песку или траве около водоема, пользуйтесь пляжной обувью;

на пляже для питьевых целей, мытья посуды используйте только бутилированную воду;

не берите с собой на пляж скоропортящиеся продукты, возьмите фрукты, предварительно вымытые дома;

перед приемом пищи на пляже, после посещения туалета протрите руки антибактериальными салфетками, если есть такая возможность — вымойте водой с мылом;

после возвращения с пляжа домой обязательно вымойте руки с мылом.

При появлении симптомов недомогания (тошнота, диарея) ведомство настоятельно советует незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.