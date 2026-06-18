Фото администрации Тулы.

Подрядные бригады «Тулгорэлектротранса» приступили к работам на участке протяженностью около одного километра (в двупутном исчислении). Зона ремонта охватывает отрезок от кривой на пересечении с улицей Тихмянова и до территории кондитерской фабрики.

Технология ремонта предусматривает полный цикл обновления полотна: на месте старой рельсошпальной решетки после демонтажных работ будет уложено геополотно, создана щебневая подушка, после чего строители смонтируют новые рельсы и шпалы.

В текущем году в городе запланирован капитальный ремонт более 12 километров трамвайных линий. На сегодняшний день работы завершены на разворотном кольце по улице Максима Горького. Активная фаза ремонта идет на улице Коминтерна и проспекте Ленина. В ближайших планах — проведение ремонтных работ на улице Михеева, а также на ключевых узлах пересечений улиц Советской с Оборонной и Советской с Фридриха Энгельса.