Награды медикам и сотрудникам службы скорой помощи вручил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Медалью «Честь и мужество» награждена врач-анестезиолог-реаниматолог Мария Агафонова.

Медали «За самоотверженность и единство» получили врач-анестезиолог-реаниматолог Жир Фар Эстев, фельдшеры Ольга Борисова, Василий Долматов, Юрий Жидков, Ольга Кузьмичева и Елена Недугова, водители скорой помощи Геннадий Астапов, Павел Левашко и Михаил Семёнов, а также санитары Артур Беляев, Айзирек Зергербаева и Анна Новикова.

Именно эти люди одними из первых прибыли к месту происшествия после атаки беспилотников. Они оказывали экстренную помощь пострадавшим, проводили медицинскую эвакуацию и работали в условиях повышенной опасности.

«Спасение жизней в таких чрезвычайных ситуациях — это особенно трудная задача. Это не только внимание к людям, это не только чуткость, это подчас действительно мужество, самоотверженность», — подчеркнул Дмитрий Миляев, отметив оперативную реакцию всей службы здравоохранения на инцидент.

Напомним, в результате атаки БПЛА на жилые дома в Туле пострадали 3 человека, включая ребёнка. Тульские врачи продолжают поддерживать связь с коллегами и участвуют в дальнейшем сопровождении пациентов.