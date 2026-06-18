18 июня в тульском УМВД прошел брифинг, где сотрудники УМВД и Центробанка подробно разобрали актуальные схемы мошенничества.

Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

Как сегодня обманывают граждан

«В настоящее время большая часть преступлений — это дистанционные хищения денежных средств. Преобладает мошенничество и кражи с банковских счетов», — рассказывает начальник отдела по раскрытию мошенничеств УМВД региона Максим Жарков.

Мошенники используют несколько основных сценариев. Самый распространённый — звонки якобы от банков, госорганов или силовых структур. Человеку сообщают о взломе или подозрительных операциях по его счетам и под давлением заставляют быстро перевести деньги или назвать коды из СМС.

Второй популярный блок — ложные инвестиции и предложения лёгкого заработка в интернете. Через мессенджеры и рекламу в соцсетях людей убеждают вложить деньги в биржу или проект, где на экране показывают якобы растущий доход. Однако при попытке вывести средства доступ к ним пропадает.

Также остаются актуальными мошенничества при онлайн-покупках — когда покупатель переводит предоплату за товар на сайтах объявлений, а продавец исчезает — и взломы аккаунтов в мессенджерах, через которые злоумышленники просят деньги у знакомых от имени владельца страницы.

Психология давления: почему люди верят

Отдельно специалисты подчеркнули, что ключевой инструмент мошенников — психологическое давление.

Сначала человеку звонят под нейтральным предлогом — доставка, запись в поликлинику, продление договора сим-карты. Затем в разговор вовлекают код из СМС или служебную проверку, после чего подключается второй этап — звонки якобы от полиции, ФСБ или Центробанка.

«Самый главный расчёт — лишить человека времени на проверку информации и включить страх. В этот момент критическое мышление отключается», — поясняют специалисты.

В ряде случаев мошенники даже убеждают жертв, что они якобы стали участниками финансирования украинской армии, и требуют срочно перевести деньги на безопасный счёт. В МВД подчёркивают: «Таких счетов не существует!»

Как людей вовлекают в схемы и почему это опасно

Отдельная проблема — вовлечение граждан в мошеннические цепочки без их понимания. Это может происходить при продаже криптовалюты, «ошибочных переводах» или переводах через маркетплейсы.

В результате человек может стать участником схемы, даже если он не знал о преступном происхождении средств.

«Если вы получили деньги и вас просят вернуть их — никогда не переводите их на новые реквизиты. Обратитесь в свой банк. Иначе вы можете стать частью мошеннической схемы», — говорит начальник отдела безопасности тульского отделения Центробанка Андрей Черкаев.

Закон о дропперах: ответственность за «чужие деньги»

Отдельной темой брифинга стали изменения в законодательстве, связанные с так называемыми дропперами — людьми, которые предоставляют свои банковские карты и счета для вывода похищенных средств.

По словам Андрея Черкаева, с 5 июля 2025 года усилена ответственность по статье 187 УК РФ. Теперь под неё подпадают не только организаторы мошеннических схем, но и те, кто передаёт свои реквизиты или участвует в переводах по чужим указаниям.

Фактически речь идёт о тех, через чьи счета проходят украденные деньги.

«Если человек предоставляет свои банковские реквизиты для преступных целей, эти операции фиксируются и попадают в базу Банка России и МВД», — поясняет Черкаев.

На практике это означает, что такие счета могут быть ограничены: операции приостанавливаются, а гражданин попадает в систему финансового контроля. В отдельных случаях речь может идти и об уголовной ответственности: от штрафов до лишения свободы, в зависимости от роли человека.

При этом чаще всего в такие схемы вовлекаются обычные люди, которые откликаются на предложения «лёгкого заработка» или не до конца понимают последствия.

Как распознать мошенника и что делать

Специалисты выделяют несколько ключевых признаков мошенничества: вам звонят из банка, полиции или ФСБ и требуют срочных действий; просят назвать код из СМС или данные карты, предлагают перевести деньги на безопасный, резервный или специальный счёт; пугают уголовной ответственностью или взломом счетов; запрещают класть трубку или советоваться с кем-либо.

В такой ситуации нужно действовать так:

Немедленно положите трубку. Ни банк, ни полиция не решают вопросы по телефону в таком формате. Не называйте коды из СМС, данные карт и пароли. Эти данные никогда не запрашиваются официально. Перезвоните в банк или организацию сами. Никуда не переводите деньги, безопасных счетов не существует; Если уже сообщили данные — срочно заблокируйте карты и доступ в онлайн-банк, а затем обратитесь в отделение полиции или банка.

В МВД и Банке России подчёркивают: мошенники всегда играют на страхе и спешке. Любая ситуация, где вас торопят и не дают времени проверить информацию, означает, что вы точно наткнулись на мошенников.