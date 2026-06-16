Школьники смогут не только заработать карманные деньги, но и получить первый трудовой опыт.

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo

В этом году на территории Тульской области запустили 54 лагеря труда и отдыха (ЛТО). За лето они охватят более 800 подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Это популярная форма занятости, которая позволяет школьникам не только заработать карманные деньги, но и получить первый трудовой опыт.

Главное преимущество для участников — официальное трудоустройство. Для ребят устанавливается сокращенный рабочий день (от 4 до 6 часов в зависимости от возраста), а за свой труд они получают реальную зарплату.

«Именно поэтому такая форма занятости на летних каникулах всегда популярна у подростков — и отдохнуть, и на мечту заработать», — отметили в региональном министерстве образования.