Кладки яиц этих моллюсков можно найти под корягами и ветками, а также во влажной листве.

Фото Алексея Евсюнина.

Тульские садоводы снова бьют тревогу: на их участки вторглись ненасытные захватчики — испанские слизни. Эти моллюски-мутанты (по меркам местной фауны) достигают 15 сантиметров в длину и уничтожают всё подряд, от капусты до роз.

Самка способна отложить до 400 яиц за сезон, а одна особь может уничтожить до 20 квадратных метров посадок.

Ранее методист Тульского экзотариума, энтомолог Алексей Евсюнин рассказывал Myslo, откуда в регионе взялись эти слизни и чем они опасны:

— Лузитанский слизень Arion lusitanicus отличается большими размерами — до 18 см в длину. Его завезли в страну примерно десять лет назад, а установившиеся на протяжении последних лет мягкие зимы позволили моллюскам прижиться у нас и успешно размножаться. Главная опасность нового «соседа» в том, что он неразборчив в еде и ему приходится по вкусу абсолютно все.

Изловить слизня можно с помощью дрожжевых ароматов:

«испанцы» любят запах пива и охотно на него приползают.

Голыми руками слизняков лучше не брать: хоть они и не ядовиты, но всё равно могут переносить на себе инфицированных личинок и паразитов.

По мнению экспертов, слизни обходят стороной растения с сильным запахом. Чтобы защитить грядки, по периметру можно высадить естественный барьер из петрушки, мяты, мелиссы, шалфея и лаванды.