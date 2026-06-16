Лишь к выходным в ситуацию вмешается антициклон и погода наладится.

Фото Алексея Пирязева.

Летняя погода дала сбой. Мощный циклон, словно спрут, опутал своими фронтами всю Европейскую часть России, принеся с собой аномальные ливни и резкое похолодание, пишут синоптики.

По данным синоптиков, в среду столбики термометров показывают +15 °C, что соответствует середине сентября. К выходным, по прогнозам, может вылиться еще до 70% месячной нормы осадков.

В ближайшие дни рассчитывать на возвращение жары не стоит. Прохладные воздушные массы продолжат поступать в регион, поддерживая осеннюю температуру (+15…+20 °C днем) и освежая атмосферу новыми ливнями.

Лишь к выходным в ситуацию вмешается антициклон, который наконец-то прекратит дожди и позволит воздуху лучше прогреваться. А пока жителям средней полосы остается доставать зонты.