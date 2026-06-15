Организаторы фестиваля «Октакон-2026», который пройдет 8 и 9 августа, раскрыли имя первого звездного гостя.

Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», 2021.

Хедлайнером первого дня фестиваля станет актер Дмитрий Чеботарёв, знакомый зрителям по фильмам и сериалам «Майор Гром», «Вампиры средней полосы», «Волшебник Изумрудного города» и другим проектам.

Чеботарёв приедет в Тулу 8 августа и примет участие в большой встрече с поклонниками. Гостей фестиваля ждет открытая Q&A-сессия, во время которой можно будет задать актеру вопросы о его ролях, съемках и творческих планах.

Также в программе — автограф-сессия и возможность сделать фото со звездой.

Кроме того, актер станет участником закрытой афтепати, которая пройдет вечером 8 августа. Организаторы обещают неформальное общение без камер и очередей, однако попасть на мероприятие смогут только обладатели специальных VIP-билетов.

Октакон пройдет в творческом индустриальном кластере «Октава». Организаторы отмечают, что это лишь первый анонсированный гость фестиваля, а список участников будет пополняться.