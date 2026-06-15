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Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратились жители региона в возрасте от 18 до 77 лет. Все они пострадали от различных мошеннических схем.

Самую крупную сумму потерял 67-летний житель Центрального округа Тулы. Аферисты связались с ним через популярный мессенджер и под предлогом защиты денежных средств убедили перевести на указанные счета 3 млн 788 тыс. рублей.

В полиции напоминают, что мошенники нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, государственных ведомств и других организаций. Их главная цель — заставить человека самостоятельно перевести деньги.

Правоохранители призывают жителей не переводить деньги по указанию незнакомцев и помнить, что никаких «безопасных» или «резервных» счетов не существует.

Если собеседник сообщает о подозрительных операциях по счёту или предлагает срочно «спасти» сбережения, следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком или позвонить в полицию по номеру 112.