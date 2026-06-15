Список мероприятий озвучили на еженедельном оперативном совещании в правительстве.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Памятные акции стартуют вечером 21 июня, продолжатся в течение ночи и охватят весь день 22 июня. Они пройдут во всех муниципалитетах региона.

21 июня:

Вечером состоится акция «Огненные картины». Волонтеры и активные жители зажгут символические инсталляции, отражающие вклад Тульской области в Великую Победу и ключевые события войны.

В Тулу прибудет агитационный поезд с акцией «Единство в памяти. Сила в подвиге!», организованной Министерством обороны РФ. Мероприятие охватит все регионы России, а также Республику Беларусь.

22 июня:

В 4.00 у главных воинских мемориалов пройдет акция «Свеча памяти». В ней примут участие ветераны, молодежь, активные жители и все желающие.

В 12.00 у памятников Великой Отечественной войны состоится возложение цветов с участием ветеранов, представителей местной власти, «Движения Первых», волонтеров Победы и добровольцев.

В 12.15 регион присоединится ко Всероссийской минуте молчания.

Для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения памятные мероприятия организуют на базах летних оздоровительных и пришкольных лагерей.

На медиапанелях Тульской области начнется трансляция фотографий туляков — участников Великой Отечественной войны. Жители региона также смогут разместить в соцсетях аватары с горящей свечой и присоединиться к онлайн-акции «Свеча Памяти».

22 июня на всех учреждениях должны быть приспущены государственные флаги. Министр особо подчеркнул, что в этот день недопустимо проведение любых развлекательных мероприятий.