Фото из архива Myslo

В связи с подготовкой Окско-Непрейковского водозабора к зиме, в среду, 17 июня, с 8.00 до полуночи будет понижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы, южнее ул. Пушкинской и в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, район «Зеленстроя», Калужское шоссе, ул. Рязанская, Новомосковское шоссе.

Также давление будет понижено в д. Гостеевка, пос. Косая Гора, Скуратовских поселках, пос. Новый, пос. Рассвет, пос. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево. После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.