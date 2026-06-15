Фото пресс-службы «Том Сойер Феста».

Присоединиться к проекту смогут все желающие. Работы будут проходить, 16–17, 20–21 и 28 июня с 10.00 до 14.00.

Организаторы просят участников взять с собой воду и одежду, которую не жалко испачкать. Все необходимые инструменты и материалы предоставят на месте.

Для тех, кому нужны волонтерские баллы доступна регистрация на портале Добро.рф по ссылкам:

Перед посещением площадки необходимо связаться с координаторами проекта, чтобы организаторы могли распределить участников по объектам.

«Пожалуйста, обязательно напишите Александру Гришину или Милене Абрамовой о том, что хотите прийти, потому что нам нужно планировать распределение волонтеров на площадке, возможен переход на второй дом, так что нужно быть на связи. Ждём всех с нетерпением!» — просят организаторы.

Напомним, в этом сезоне «Том Сойер Фест» планирует продолжить восстановление исторической застройки Тулы по адресу: Тула, ул. Г. Успенского, 30.