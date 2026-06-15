За первый квартал 2026 года в Управление Росреестра по Тульской области поступило 52 118 заявлений на осуществление учётно-регистрационных действий.

Из общего числа обращений 40 045 заявлений касались государственной регистрации прав, 8 538 — государственного кадастрового учёта, ещё 3 535 были поданы по единой процедуре.

Как отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская, жители региона всё активнее пользуются электронными сервисами.

«В первом квартале 2026 года в электронном виде было подано более 70% заявлений на осуществление учётно-регистрационных действий», — подчеркнула она.

В ведомстве напомнили, что подать документы на кадастровый учёт и регистрацию прав можно дистанционно. Через портал «Госуслуги» также доступны другие услуги Росреестра, в том числе оформление запрета на сделки с недвижимостью без личного участия собственника, исправление ошибок в Едином государственном реестре недвижимости и получение различных сведений из ЕГРН.