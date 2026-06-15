Трое пострадавших туляков продолжают получать медицинскую помощь после атаки беспилотников в ночь на 15 июня.

По словам Дмитрия Маркова, медики прибыли на место происшествия в течение 15 минут после вызова и сразу приступили к оказанию помощи.

Среди пострадавших — ребёнок младше двух лет. Сейчас он находится в Ваныкинской больнице в состоянии средней степени тяжести. Врачи консультируются со специалистами федерального медицинского центра, после чего будет определена дальнейшая тактика лечения.

Также помощь в том же медучреждении получает мужчина. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Наиболее серьёзные травмы получила женщина. Она находится в тяжёлом состоянии. По словам Маркова, пациентке оказывается вся необходимая помощь, а её лечение также обсуждается с федеральными специалистами.

«Максимально сейчас оказывается вся помощь, с федеральными клиниками идёт консультация. Надеемся на выздоровление», — отметил Марков.