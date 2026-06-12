Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Постановка транспортных средств на учет в многофункциональных центрах позволяет упростить процедуру государственной регистрации и значительно сэкономить время владельцев.

Ключевые преимущества обращения в МФЦ при регистрации ТС:

Помощь в заполнении документов. Сотрудник центра самостоятельно подготовит заявление — вам не придется тратить на это время.

Удобный осмотр. Проверка автомобиля осуществляется непосредственно в момент подачи заявления.

Скорость обслуживания. Весь цикл услуги занимает не более 60 минут.

Для максимального комфорта граждан функционирует система предварительной записи. Записаться на прием можно онлайн на сайте mfc71.ru в разделе «Запись на прием», выбрав подходящие дату и время: mfc71.ru/registration/.

Адрес: Тула, ул. Рязанская, 38

Режим работы: вторник–пятница с 8.30 до 17.30, суббота с 8.30 до 16.30.

Перерыв: с 12.00 до 12.48.