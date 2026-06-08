Фото правительства Тульской области.

В Тульской области начал работу образовательный проект «Школа сельского старосты и руководителя ТОС». О его запуске объявили на оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева. Главная цель — дать активистам инструменты для развития своих территорий и решения проблем жителей.

Проект реализован совместно с Корпоративным университетом правительства региона. Для участников подготовлено 13 обучающих модулей, доступных онлайн в любое время с телефона или компьютера.

Полный список курсов включает такие программы, как «Наш район», «Благоустройство сельских территорий», «Навигатор по догазификации» и «Пушкинская карта» и др.

С 17 июня стартует цикл обучающих вебинаров с экспертами из органов власти. Записи будут доступны для тех, кто не смог подключиться. Завершится обучение в середине августа очными стратегическими сессиями в День сельского старосты, где активисты смогут обсудить свои проекты с руководством региона.

Для закрепления материала участникам выдадут специальные брошюры с кратким содержанием курсов и важными контактами.

Губернатор Дмитрий Миляев подчеркнул, что качественное обучение поможет старостам самостоятельно отвечать на вопросы жителей и снизит нагрузку на органы власти.

«Чем качественнее будет организован образовательный процесс… тем более глубокими знаниями они будут обладать. Это позволит общественным активистам самостоятельно отвечать на большинство вопросов жителей», — отметил глава региона.

Он также поручил собирать обратную связь от участников, чтобы доработать программу курсов и сделать их максимально полезными.