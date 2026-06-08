Фото правительства Тульской области.

Власти Тульской области взяли на контроль ситуацию с жалобами жителей на слабый напор воды. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил профильным ведомствам проанализировать динамику обращений и разобраться в причинах проблемы, которая особенно остро проявляется в жаркую погоду.

«Сейчас жаркая погода, потребление в населённых пунктах увеличивается. Необходимо сравнить динамику с прошлым годом за аналогичный период. Посмотрим, что там происходит на сегодняшний день. Поступает много жалоб на то, что давления в системе не хватает», — отметил глава региона.

В качестве примера решения подобной проблемы был приведен поселок Головеньковский. Там из-за активного полива в летний период давления воды на всех не хватало.

«Было принято решение организовать дополнительный источник водоснабжения. Мы провели работы по промывке старой скважины, её оборудованию и врезке в сеть. На данный момент скважина запущена, и сейчас на два населённых пункта работают два источника. Вопрос с давлением снят», — доложили на совещании.

В ходе разбора также обсуждались конкретные заявки от жителей. Например, для улучшения водоснабжения одного из сел Богородицкого района уже готовится проектно-сметная документация, чтобы включить работы на 5 млн рублей в программу «Чистая вода» в 2027 году. А в деревне Клешня для улучшения качества воды до 11 мая будет смонтирован частотный регулируемый привод на водонапорной башне.