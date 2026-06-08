Фото администрации Новомосковска.

В 1950-е годы Сталиногорск, или нынешний Новомосковск, переживал период масштабных преобразований. Восстановление промышленности, строительство жилья, развитие городской инфраструктуры требовали сильных управленцев. Одним из них стал Дмитрий Оника. Он возглавлял комбинат «Москвоуголь» в сложный для страны период восстановления после Великой Отечественной войны. Именно в 1950-е годы под его руководством активно развивался город. За свой труд он был удостоен орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, а позже получил звание почётного гражданина города.

Вечер памяти состоялся в рамках проекта детской музыкальной школы № 1 «Чтобы помнили». Гости узнали о жизненном пути Дмитрия Оники, его работе во главе крупнейшего угольного объединения страны и вкладе в развитие Новомосковска.

С приветственными словами выступили: депутат Тульской областной Думы Денис Бычков, руководитель аппарата администрации Новомосковска Ирина Макарчева, председатель Общественного совета Светлана Змеева и исполняющая обязанности директора Новомосковской библиотечной системы Светлана Пасько.

О биографии легендарного руководителя рассказала заведующая отделом краеведения библиотеки Анжелика Польшина, а ведущая вечера Раиса Чендева поделилась воспоминаниями своей семьи о Дмитрии Онике.

Памятную встречу дополнили музыкальные выступления преподавателей детской музыкальной школы № 1, руководителя студии «Ритм» Владимира Ефанова и вокального ансамбля «Зимняя вишня».