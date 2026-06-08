На оперативном совещании у губернатора подвели итоги работы Тулы на ПМЭФ.

Глава региона напомнил, что по итогам ПМЭФ было подписано 30 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 170 млрд рублей. География реализации проектов охватывает 8 муниципальных образований: Узловский район, Алексин, Щёкинский район, Тулу, Суворовский район, Донской, Ефремов и Куркинский район.

Губернатор отметил, что сумма соглашений примерно такая же, как в прошлом году, — чуть больше, хотя в прошлом году она была рекордной. При этом он призвал коллег к сдержанной оценке результатов:

«Относиться к этому нужно без излишней эйфории: фактически теперь необходимо обеспечить контроль за ходом выполнения всех тех соглашений, которые мы подписали».

Помимо инвестиционных, было подписано 10 соглашений о сотрудничестве. Они касаются развития спортивной инфраструктуры, сферы гостеприимства и туризма, поддержки возможностей для личностной и профессиональной самореализации граждан. Три соглашения заключено в сфере демографии: компании присоединяются к корпоративной программе по поддержке рождаемости. Губернатор отметил, что такой опыт практиковался впервые.

На сессии «Прагматичный подход к здоровьесбережению» регион поделился наработанными практиками. Принято решение сформировать отдельный корпоративный стандарт здоровьесбережения на предприятиях, обобщив успешные наработки из демографического стандарта и стандарта работы с участниками СВО.

«Я полагаю, что в августе на Третьем демографическом форуме мы с вами должны будем его представить», — заявил губернатор.

На сессии «Золотой стандарт корпоративной демографии» памятными наградами отметили компании, первыми в стране внедрившие золотой стандарт поддержки демографии. Среди них два тульских предприятия — компания «Арнест» и Узловский молочный комбинат.

Впервые делегация молодежи Тульской области в широком составе приняла участие в молодежном дне будущего ПМЭФ. В делегацию вошли члены молодежного совета правительства, молодежного землячества, специалисты молодежной политики, молодые ученые и студенты вузов. Они посетили учреждения Ленинградской области, обменялись опытом и подписали соглашение между молодежными советами двух регионов.

Тульская область вошла в десятку лучших регионов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв 9-е место (при этом количество параметров рейтинга было увеличено). Губернатор поручил обеспечить четкий контроль и содействие в реализации всех подписанных проектов, чтобы не нарушать сроки реализации.