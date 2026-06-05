В Тульской области объявлена ракетная опасность. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор Дмитрий Миляев.
«Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — указано в сообщении главы региона.
Жителей просят сохранять спокойствие. UPD: отбой в 20.04.
В Тульской области объявлена ракетная опасность. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор Дмитрий Миляев.
«Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — указано в сообщении главы региона.
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