На этой неделе в Санкт-Петербурге состоялось празднование юбилея одного из самых известных и авторитетных российских журналов о путешествиях — «Вокруг света».

Торжественное мероприятие прошло на летней площадке первого музея России — Кунсткамера. Среди приглашённых гостей был наш земляк — член Общественной палаты Тульской области, руководитель Молодёжного центра Русского географического общества в Тульской области, писатель и путешественник Игорь Крюков.

На юбилей журнала он был приглашён не только как почётный гость, но и как постоянный автор издания. Сегодня «Вокруг света» регулярно публикует его статьи и путевые заметки.

Сам Игорь Крюков признаётся, что когда-то даже не мечтал увидеть своё имя на страницах легендарного журнала. Всё началось с первой публикации — статьи о том, как обычному человеку подготовиться к восхождению на Эверест. Материал вызвал большой интерес у читателей и получил множество положительных откликов.

С тех пор сотрудничество с журналом стало постоянным. Сегодня у тульского путешественника есть собственная рубрика, в которой он ежеквартально рассказывает о своих экспедициях и делится практическими советами для любителей путешествий.

В своих публикациях Игорь Крюков показывает, что увидеть уникальные и труднодоступные уголки планеты может практически каждый. По его мнению, для этого не всегда нужны серьёзная спортивная подготовка, большой опыт или значительные финансовые затраты — гораздо важнее любознательность, желание открывать новое и готовность отправиться навстречу приключениям.