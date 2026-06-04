Фото из архива Myslo.

Выплата предназначена для граждан, воспитывающих двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Оформить выплату может каждый из родителей, если в прошлом году они официально работали и уплачивали НДФЛ. На аналогичных условиях получить меру поддержки могут усыновители, опекуны и попечители детей.

Родители и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны. Также при рассмотрении заявления учитывается имущественное и финансовое положение семьи: доход семьи за прошедший год не должен превышать 1,5 прожиточных минимума на человека в месяц.

В Тульской области этот порог составляет 26599,5 рублей.

«Семейная выплата – это возврат разницы между уплаченным в 2025 году налогом и налогом, рассчитанным с той же суммы по ставке 6%. Например, если НДФЛ составляет 13%, то государство вернет семье 7% от полученного за прошлый год дохода», - пояснил управляющий ОСФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Подать заявление для получения выплаты тульские семьи могут до 1 октября 2026 года в личном кабинете на портале «Госуслуги», в клиентской службе регионального отделения СФР или МФЦ. Средства будут перечислены в течение 5 рабочих дней после одобрения.