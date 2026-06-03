В Туле упростили процесс регистрации транспортных средств — теперь оформить автомобиль в ГИБДД можно через многофункциональный центр. Новая услуга позволяет владельцам машин существенно сэкономить время и избежать бумажной волокиты.

Среди ключевых преимуществ обращения в МФЦ — полное сопровождение специалистом: сотрудник центра самостоятельно заполнит заявление, избавив клиента от необходимости готовить документы. Осмотр автомобиля проводится прямо в момент подачи заявления, а вся процедура от приема документов до получения результата занимает не более 60 минут.

Для комфорта заявителей организована онлайн-запись. Выбрать удобное время можно на официальном сайте mfc71.ru в разделе предварительной регистрации.

Центр работает по адресу: Тула, ул. Рязанская, 38.

График: вторник–пятница с 8.30 до 17.30, суббота с 8.30 до 16.30. Перерыв на обед — с 12.00 до 12.48.