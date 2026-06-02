«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - говорится в его сообщении.
Об этом проинформировал глава региона Дмитрий Миляев.
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - говорится в его сообщении.
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