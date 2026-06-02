Фото пресс-службы АКМ.

У нового наставника большой опыт работы в Молодёжной хоккейной лиге и ВХЛ. В прошлом сезоне он тренировал ХК Рязань-ВДВ.

В тренерский штаб АКМ также вошли: Юрий Култынов, который будет отвечать за работу с нападающими, тренер защитников Вячеслав Кочкарев, тренер вратарей Леонид Гришукевич, тренер по развитию Егор Смирнов и тренер по общей физической подготовке Никита Иончиков.

Часть специалистов уже хорошо знакома тульским болельщикам. Леонид Гришукевич ранее работал в командах системы АКМ, а Вячеслав Кочкарев и Егор Смирнов тренировали воспитанников «Академии Михайлова».

«Рады приветствовать специалистов и надеемся на плодотворное сотрудничество!» — пишет команда в своем ВК-сообществе.