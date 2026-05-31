С 1 июня 2026 года Социальный фонд России начинает прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 — если учатся очно).

Для ее получения учитывается средний доход. На одного члена семьи он должен быть не выше 1,5 регионального прожиточного минимума. В этом случае государство пересчитает налог на доходы (НДФЛ) за прошлый год. Вместо обычных 13% возьмет 6%, а разницу в 7% вернет.

Заявление на выплату за 2025 год можно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года. Оформить можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских офисах Социального фонда.

Повышение пенсий

С 1 июня 2026 года бессрочную надбавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет. Они начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Размер фиксированной выплаты в 2026 году составляет 9584,69 рубля, соответственно, после удвоения — 19 169,38 рубля. Пенсию повышают в беззаявительном порядке.

Также прибавка положена пенсионерам, впервые получившим в мае 2026 года I группу инвалидности. Им удвоят фиксированную выплату со дня установления группы инвалидности.

Пенсионеры, у которых есть на попечении нетрудоспособные иждивенцы (несовершеннолетние дети, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды), могут рассчитывать на доплату в 3194,90 рубля на каждого иждивенца.

Биометрия в аэропортах

С 1 июня 2026 года в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Шереметьево (Москва) стартует эксперимент по использованию Единой биометрической системы (ЕБС) для предполетных формальностей. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Проводить его будут на рейсах «Аэрофлота» по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

Технология позволит ускорить прохождение предполетных формальностей — считывание лица камерой занимает столько же времени, сколько сканирование QR-кода посадочного талона, но пассажиру больше не нужно ничего сканировать.

Участие в эксперименте исключительно добровольное.

Новые правила ввоза товаров из ЕАЭС

С 1 июня импортеры, ввозящие товары из стран Евразийского экономического союза на авто, должны будут заранее в электронном виде сообщать о планируемой поставке через информационную систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Также нужно будет внести обеспечительный платеж в сумме, равной величине косвенных налогов, подлежащих уплате.

Регистрируются таким образом все товары, кроме валюты, ценных бумаг, нефти, электроэнергии и товаров для личных или семейных нужд.

Новые госпошлины за телефонные номера

С 1 июня 2026 года увеличиваются государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации для операторов связи. Теперь выделение телефонного номера обойдется операторам в 100 рублей за номер. Самые дорогие изменения касаются кодов идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи — 6 500 000 рублей за один код.

Отчет об иностранных счетах

Граждане РФ, имеющие банковские счета за рубежом или зарубежные электронные кошельки, обязаны представить в налоговые органы отчет о движении денежных средств (ОДДС) за 2025 год. Это нужно сделать до 1 июня 2026 года.

Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или лично. Тем, кто не сдал отчет, грозит штраф: в первый раз — от 2 до 3 тыс. рублей, повторно — до 20 тыс. рублей.

Смена налогового режима для ИП

1 июня 2026 года — последний день, когда индивидуальные предприниматели могут уведомить налоговую о смене режима налогообложения или объекта налогообложения.

Ускоренная блокировка счетов

Начиная с 14 июня 2026 года банки начнут быстрее блокировать счета граждан, подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности.

Новые ГОСТы

С 1 июня 2026 года вступают в силу новые госстандарты. Они затронут: